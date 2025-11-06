Un guide magnifiquement illustré de la nature au fil des saisons par la graveuse Angela Harding, mondialement reconnue. Nature vivante est un voyage de l'artiste graveuse Angela Harding au fil des mois dans son jardin et dans la nature proche, observant les saisons se succéder devant elle depuis son atelier dans le Rutland, au Royaume-Uni, et offrant au lecteur des détails sur la façon dont la nature se transforme et évolue au fil de l'année. L'autrice y explique également les secrets de son art inimitable : c'est une véritable plongée dans l'atelier et l'univers d'une artiste talentueuse, dans un livre qui ravira aussi bien les amoureux de la nature grâce à ses illustrations à la fois pleines de justesse et de poésie, que les personnes sensibles à l'art, en particulier à la linogravure, qui y trouveront matière à la découverte et à l'inspiration.