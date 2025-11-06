Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Nature vivante

Laurence Seguin, Angela Harding

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide magnifiquement illustré de la nature au fil des saisons par la graveuse Angela Harding, mondialement reconnue. Nature vivante est un voyage de l'artiste graveuse Angela Harding au fil des mois dans son jardin et dans la nature proche, observant les saisons se succéder devant elle depuis son atelier dans le Rutland, au Royaume-Uni, et offrant au lecteur des détails sur la façon dont la nature se transforme et évolue au fil de l'année. L'autrice y explique également les secrets de son art inimitable : c'est une véritable plongée dans l'atelier et l'univers d'une artiste talentueuse, dans un livre qui ravira aussi bien les amoureux de la nature grâce à ses illustrations à la fois pleines de justesse et de poésie, que les personnes sensibles à l'art, en particulier à la linogravure, qui y trouveront matière à la découverte et à l'inspiration.

Par Laurence Seguin, Angela Harding
Chez Terre vivante

|

Auteur

Laurence Seguin, Angela Harding

Editeur

Terre vivante

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Nature vivante par Laurence Seguin, Angela Harding

Commenter ce livre

 

Nature vivante

Angela Harding trad. Laurence Seguin

Paru le 06/11/2025

192 pages

Terre vivante

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386760273
9782386760273
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.