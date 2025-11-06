Les yeux d'Emily

"L'essentiel est d'avoir quelqu'un à aimer et dont on prend soin" Emily est une femme d'affaires accomplie à qui tout réussit : une carrière brillante chez un géant de la tech, un fiancé séduisant avec lequel elle prépare un mariage grandiose sur une île paradisiaque, une famille aimante et des amis fidèles. Le mariage se déroule sans fausse note. Les deux tourtereaux partent en lune de miel, mais la vie leur prépare un mauvais tour dont elle a le secret... Lorsqu'un tragique accident survient, la vie parfaite et bien rangée d'Emily se trouve dès lors totalement bouleversée. Les médecins décèlent un décollement de sa rétine, et malgré leurs efforts, aucun traitement ne fonctionne. Toute la vie d'Emily est en pause. Ebranlée, la jeune femme ne sait comment surmonter cette tragédie. "Le partenaire idéal n'est pas celui auquel on pense" Garth est un jeune labrador, accueilli par une famille d'éducateurs pour devenir chien-guide d'aveugle. Avec obstination, il franchit une à une les épreuves pour accomplir son destin : aider son prochain. Les routes d'Emily et Garth vont se croiser et donner naissance à une magnifique histoire d'amour, de résilience et de complicité. Ils ne sont pas trop de deux pour surmonter les obstacles qui jalonnent leur route. Garth redonne le goût de vivre à Emily, qui change de regard sur ce qu'est une vie réussie...