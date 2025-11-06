Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman étranger

Les yeux d'Emily

Jeanne Heneug, Barbara Hinske

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"L'essentiel est d'avoir quelqu'un à aimer et dont on prend soin" Emily est une femme d'affaires accomplie à qui tout réussit : une carrière brillante chez un géant de la tech, un fiancé séduisant avec lequel elle prépare un mariage grandiose sur une île paradisiaque, une famille aimante et des amis fidèles. Le mariage se déroule sans fausse note. Les deux tourtereaux partent en lune de miel, mais la vie leur prépare un mauvais tour dont elle a le secret... Lorsqu'un tragique accident survient, la vie parfaite et bien rangée d'Emily se trouve dès lors totalement bouleversée. Les médecins décèlent un décollement de sa rétine, et malgré leurs efforts, aucun traitement ne fonctionne. Toute la vie d'Emily est en pause. Ebranlée, la jeune femme ne sait comment surmonter cette tragédie. "Le partenaire idéal n'est pas celui auquel on pense" Garth est un jeune labrador, accueilli par une famille d'éducateurs pour devenir chien-guide d'aveugle. Avec obstination, il franchit une à une les épreuves pour accomplir son destin : aider son prochain. Les routes d'Emily et Garth vont se croiser et donner naissance à une magnifique histoire d'amour, de résilience et de complicité. Ils ne sont pas trop de deux pour surmonter les obstacles qui jalonnent leur route. Garth redonne le goût de vivre à Emily, qui change de regard sur ce qu'est une vie réussie...

Par Jeanne Heneug, Barbara Hinske
Chez L'opportun (Editions de)

|

Auteur

Jeanne Heneug, Barbara Hinske

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les yeux d'Emily par Jeanne Heneug, Barbara Hinske

Commenter ce livre

 

Les yeux d'Emily

Barbara Hinske trad. Jeanne Heneug

Paru le 06/11/2025

395 pages

L'opportun (Editions de)

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386710650
9782386710650
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.