L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Qui ne rêve pas de vivre entouré des dieux de la mythologie grecque ? Eh bien croyez-en l'expérience d'Erin, c'est loin d'être une partie de plaisir ! Le monde tel qu'on le connait n'existe plus. Les dieux ont pris le contrôle, ils sont partout et surveillent tout. Erin est une humaine ordinaire, avec une vie pas franchement exaltante. Pas de famille, peu d'amis, elle travaille de nuit en tant que vigile dans une imprimerie. Ordinaire, vraiment ? C'est ce qu'elle s'efforce de faire croire à tout le monde... parce qu'en réalité, ses pouvoirs étranges et le monstre qui vit tapi en elle font d'elle une cible. Car dans ce monde où règnent les dieux, il ne peut y avoir de place pour un être comme elle. Elle le sait, si l'un d'entre eux la découvre, elle est morte. Et puis un soir, la vie d'Erin vire au cauchemar. Hermès, le dieu messager en personne, l'accoste en pleine rue. Il est en sang et il insiste pour lui donner un collier avec un pendentif étrange. Ses propos sont incohérents : avant de mourir, il affirme qu'elle seule pourra tous les sauver... Erin n'a pas le temps de reprendre ses esprits, un autre dieu, Dareios, débarque et la kidnappe pour l'interroger sur la mort d'Hermès. La réputation du petit-fils d'Héphaïstos, le forgeron des armes des dieux, n'est plus à faire. Froid, il n'hésite pas à tuer pour obtenir ce qu'il veut, et très vite, il se rend compte qu'Erin est bien plus que ce qu'elle parait... Jeux de masques, jeux de dupes sont légion dans cette romantasy entre ombres et lumière, qui joue avec la mythologie pour recréer un univers original. Vous allez adorer ce Kill her or Kiss her !