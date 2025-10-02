Inscription
#Roman francophone

Le verdict

Franz Kafka, Jean-Philippe Toussaint

ActuaLitté
"Je vous prie de me faire la faveur de publier Le Verdict en un petit volume autonome. Le Verdict, auquel je tiens tout particulièrement, est certes très court, mais il relève plus du poème que du récit, il a besoin d'espace dégagé autour de lui et il ne serait pas indigne qu'il l'obtienne". Franz Kafka Lettre à son éditeur Ecrit d'une seule traite dans la nuit du 22 au 23 septembre 1912, Le Verdict est le texte fondateur de Kafka. Jean-Philippe Toussaint en propose ici une nouvelle traduction.

Par Franz Kafka, Jean-Philippe Toussaint
Chez Les Editions de Minuit

|

Auteur

Franz Kafka, Jean-Philippe Toussaint

Editeur

Les Editions de Minuit

Genre

Littérature Allemande

Le verdict

Franz Kafka trad. Jean-Philippe Toussaint

Paru le 02/10/2025

48 pages

Les Editions de Minuit

5,50 €

ActuaLitté
9782707356932
© Notice établie par ORB
