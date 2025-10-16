Inscription
L'Agenda du Foot 2026

Editions Gaelis

ActuaLitté
Pour les amateurs de football mais surtout de son histoire etcelles des personnalités qui ont fait ce sport et qui ont laissé une empreintedans son histoire, cet agenda est une source d'inspiration. Elégant et originalsur un bureau, il s'adapte parfaitement à un mode de vie surchargé et aide àplanifier une journée tout en se divertissant grâce ses brefs petits momentsd'histoire sur le foot proposés en ouverture de chaque journée. Et, parce quel'on a le droit de se divertir et de s'instruire à tout moment, on y trouve 365événements sur ces joueurs, ces équipes, ces entraîneurs, ces clubs, d'hier etd'aujourd'hui. Soit un par jour. Une façon simple d'en savoir un peu plus surl'évolution des moeurs, des idéologies et sur ces joueurs qui ont emporté lecoeur des fans de football ! Une personnalité du foot est mise enavant dans notre rubrique hebdomadaire : "Joueur de la semaine" avec un petitdescriptif de l'événement qui a marqué sa vie et la nôtre. A la fin de l'agenda, plusieurs articles qui couvrent l'histoire de ce sport sont proposés ainsi quedes pages de notes. C'est un agenda sous forme de semainier qui offre desintervalles de 30 minutes (de 7 h à 19 h) pour vous aider à mieux planifier vosjournées tout au long de l'année 2026. Un simple coup d'oeil à votre agendasuffira pour vous aider à évaluer votre charge de travail grâce à la semaineétalée sur deux pages. Indispensable pour les étudiants, les fans de foot, lesamateurs d'histoire du sport et les professionnels qui ont des rendez-vousquotidiens, mais qui chaque jour aimeront à retrouver une anecdote, un faitmarquant sur ces personnalités du foot qui ont fait son histoire.

L'Agenda du Foot 2026

Editions Gaelis

Paru le 23/10/2025

152 pages

XXXX

22,00 €

