Les années Trump

Ceci n'est pas un e dystopie : un repris de justice inculte, colérique et fasciné par les dictateurs est bel et bien revenu aux commandes de la première puissance mondiale. Attachez vos ceintures ! De l'élection présidentielle américaine de 2024 à la bromance avortée avec Musk, en passant par la guerre en Ukraine, la tragédie de Gaza, un nouveau pape, l'émergence de l'IA générative et bien d'autres choses, revivez deux ans d'une actualité qui est en train de changer la face du monde, par le dessinateur du Vif et de L'Echo.