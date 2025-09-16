Le prix de la liberté

Plongez au coeur de l'âge d'or de la piraterie, à une époque où les Caraïbes étaient le théâtre de batailles sanglantes et de rêves de liberté. A travers les destins entremêlés de figures emblématiques comme Barbe Noire, Anne Bonny, Mary Read, Benjamin Hornigold et Jack Rackham, Ornella Merger nous entraîne dans un tourbillon d'aventures, de passions et de trahisons. Ces femmes et ces hommes, souvent marqués par la misère et les injustices, ont défié les empires pour conquérir richesse et indépendance. Entre complots audacieux, alliances fragiles et luttes acharnées, leur quête de pouvoir et de reconnaissance se heurte à la dure réalité de la mer. Dans un monde où la liberté n'avait pas de prix, ces âmes rebelles dévoilent toute l'étendue de leurs espoirs et de leurs sacrifices dans ce roman d'aventures prenant.