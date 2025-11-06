Ce documentaire captivant met à l'honneur l'un des animaux préférés des enfants : le hérisson ! A travers des illustrations vivantes et des explications claires, les jeunes lecteurs découvrent la vie de ce petit mammifère discret : ses habitudes, son alimentation, son mode de défense... et les dangers qu'il affronte aujourd'hui dans nos jardins. Accessible dès 7 ans, ce livre combine savoir scientifique, observation du vivant et sensibilisation à la protection de la nature. Une belle porte d'entrée vers l'écologie et le respect du monde animal.