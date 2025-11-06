Inscription
#Essais

Le hérisson

Virginie Jobé-Truffer

Ce documentaire captivant met à l'honneur l'un des animaux préférés des enfants : le hérisson ! A travers des illustrations vivantes et des explications claires, les jeunes lecteurs découvrent la vie de ce petit mammifère discret : ses habitudes, son alimentation, son mode de défense... et les dangers qu'il affronte aujourd'hui dans nos jardins. Accessible dès 7 ans, ce livre combine savoir scientifique, observation du vivant et sensibilisation à la protection de la nature. Une belle porte d'entrée vers l'écologie et le respect du monde animal.

Par Virginie Jobé-Truffer
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Virginie Jobé-Truffer

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Animaux sauvages

Le hérisson

Virginie Jobé-Truffer

Paru le 06/11/2025

48 pages

Grenouille éditions

10,90 €

9782384862993
