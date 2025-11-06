Tueuse à gage redoutable, Titania agit discrètement dans les méandres du darknet. Le colonel Imbert, qui la traque depuis longtemps, retrouve sa trace avec l'aide d'un hacker. Titania est en réalité Chloé Maruani, petite-fille d'un trafiquant d'armes et informateur clé de l'antiterrorisme. Sa capture menace certaines opérations clandestines de la DGSE... Avant d'éliminer Chloé, Imbert veut s'assurer qu'elle ne transmettra aucune information sensible. Ils font face ensemble à une série d'attaques : un ennemi invisible tire les ficelles derrière les mercenaires qui les affrontent, et un directeur de la DGSE sans scrupule semble contrôler ces hommes. Titania, brillante mais fragile, et Imbert, militaire assez rigide, doivent faire front dans un duo aux chances de survie limitées. Une course-poursuite effrénée s'engage, sur fond de compromissions de l'appareil d'Etat et de manipulations politiques. Joannic Royer Bellais réside à Paris. Après avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans l'univers du cinéma et de la télévision, il a décidé de se consacrer à l'écriture de romans. Titania est son premier roman chez M+ Editions.