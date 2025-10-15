Matière trouble !

Visite hallucinée d'un Berlin de cinéma chevauchant la carte d'un New York infernal, cet essai est franc comme la pluie, et torride comme une dernière fois. Jérôme d'Estais s'attaque en poète au roman culte d'un des plus grands écrivains américains, pour dire à quel degré de manie et de danger nous entraîne la lecture d'un chef-d'oeuvre, quand celui-ci inocule ses phrases en nous tel un venin. C'est la Passion de Harry White, personnage, cadre new-yorkais débauché, ivre de vie jusqu'au suicide ; celle d'Hubert Selby, Jr. , romancier, monstre de littérature totale ; celle enfin de d'Estais, cinéphile, mangé par ses lectures adolescentes, visionnages en salle noire, écoutes rock'n'roll ; c'est le portrait de notre Passion de lecteurs en fous errants.