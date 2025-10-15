Inscription
Matière trouble !

Aurélien Lemant, Jérome D'Estais

Visite hallucinée d'un Berlin de cinéma chevauchant la carte d'un New York infernal, cet essai est franc comme la pluie, et torride comme une dernière fois. Jérôme d'Estais s'attaque en poète au roman culte d'un des plus grands écrivains américains, pour dire à quel degré de manie et de danger nous entraîne la lecture d'un chef-d'oeuvre, quand celui-ci inocule ses phrases en nous tel un venin. C'est la Passion de Harry White, personnage, cadre new-yorkais débauché, ivre de vie jusqu'au suicide ; celle d'Hubert Selby, Jr. , romancier, monstre de littérature totale ; celle enfin de d'Estais, cinéphile, mangé par ses lectures adolescentes, visionnages en salle noire, écoutes rock'n'roll ; c'est le portrait de notre Passion de lecteurs en fous errants.

Par Aurélien Lemant, Jérome D'Estais
Chez Le feu sacré éditions

|

Auteur

Aurélien Lemant, Jérome D'Estais

Editeur

Le feu sacré éditions

Genre

Littérature française

Matière trouble !

Jérome D'Estais

Paru le 15/10/2025

68 pages

Le feu sacré éditions

8,50 €

9791096602179
© Notice établie par ORB
