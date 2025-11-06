Inscription
#Imaginaire

Cuirassés

Adrian Tchaikovsky, Aurélien Police, Laurent Queyssi

Futur proche. Angleterre, nouvel Etat de l'Union nord-américaine. Les Héritiers n'ont aucune limite. Les Héritiers ne meurent pas. Les Héritiers ne disparaissent pas. Enfin, sur le papier. Parce qu'il y en a précisément un qui manque à l'appel - l'un de ces fils de riches planqués dans leurs armures intelligentes prétendument indestructibles. Et volatilisé derrière la ligne de front, qui plus est, dans les Territoires du Nord, en plein coeur d'une Suède socialiste à feu et à sang. Or, ça, c'est le problème du sergent Ted Regan et de son escouade de petits malins, à qui l'on confie la lourde charge d'aller récupérer le nanti - ou ce qu'il en reste. Quitte à se frotter aux horreurs tapies de l'autre côté de la frontière finlandaise... Né en 1972 à Woodhall Spa, dans le Lincolnshire, Adrian Tchaikovsky, après des études de zoologie et de psychologie, a longtemps travaillé comme juriste avant de se consacrer à l'écriture à plein temps en 2018, année où Denoël le révèle aux lecteurs francophones avec le très remarqué Dans la toile du temps, lauréat du prix Arthur C. Clarke. Sur la route d'Aldébaran et Le Dernier des aînés, tous deux parus dans la collection "? Une heure-lumière ? " (en 2021 et 2023), ont été salués par un accueil public et critique exceptionnel, achevant de consacrer leur auteur comme l'une des voix les plus enthousiasmantes des littératures de l'Imaginaire britannique. Récit de guerre éminemment politique raconté à la première personne, Cuirassés mêle à la brutalité des combats nourrie de bêtise humaine une ironie mordante en tous points implacable. "? Les guerres du futur de Tchaikovsky sont brutales, inhumaines, et d'une horreur étrangement fascinante. ? " Liz Bourke - Locus

|

Auteur

Editeur

Genre

Science-fiction

Paru le 06/11/2025

190 pages

12,90 €

9782381631936
