#Essais

La prophétie des animaux

Illyzziah

Un oracle qui ouvre les portes d'un voyage mystique au coeur de la sagesse animale. Retrouvez les mots-clés, les questionnements, les messages, les rituels de connexion et les enseignements de 56 animaux-guides emblématiques. DECOUVRE LES ENSEIGNEMENTS ET LA SAGESSE DU REGNE ANlMAL Les animaux, compagnons de l'humanité depuis la nuit des temps, sont de véritables messagers du sacré et les gardiens des mystères de ce monde. Au fil des tirages, ils t'aideront à éclairer tes choix et ta réflexion pour t'apporter guidance, clarté et réconfort. Sois à l'écoute des indices qui te sont donnés, ressens les énergies qui résonnent dans ton coeur et accueille l'inspiration : la présence bienveillante des animaux te révèlera ce que ton âme a besoin d'entendre. Cet oracle contient : - Un livre de 304 pages tout en couleurs. - 56 cartes puissantes et lumineuses. - Un sac en coton pour les protéger.

Par Illyzziah
Chez Editions Véga

|

Auteur

Illyzziah

Editeur

Editions Véga

Genre

Arts divinatoires

La prophétie des animaux

Illyzziah

Paru le 06/11/2025

160 pages

Editions Véga

28,00 €

9782381355023
