"31 kilomètres aujourd'hui" ou le journal poétique d'une année de marche, des errances urbaines quotidiennes de Milène Tournier, à Paris et en Ile-de-France. De ces déambulations naît chaque jour un poème - récit de marche, de rencontres fortuites, observations des lieux traversés (rues, églises, cimetières...), notes intimes ou réflexions sur l'actualité... Ecrit avec un sentiment d'urgence, ce recueil confirme que Milène Tournier est bien l'une des voix poétiques les plus singulières d'aujourd'hui.