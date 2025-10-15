Inscription
31 kilomètres aujourd'hui

Milène Tournier

"31 kilomètres aujourd'hui" ou le journal poétique d'une année de marche, des errances urbaines quotidiennes de Milène Tournier, à Paris et en Ile-de-France. De ces déambulations naît chaque jour un poème - récit de marche, de rencontres fortuites, observations des lieux traversés (rues, églises, cimetières...), notes intimes ou réflexions sur l'actualité... Ecrit avec un sentiment d'urgence, ce recueil confirme que Milène Tournier est bien l'une des voix poétiques les plus singulières d'aujourd'hui.

Par Milène Tournier
Chez Lurlure

Auteur

Milène Tournier

Editeur

Lurlure

Genre

Poésie

31 kilomètres aujourd'hui

Milène Tournier

Paru le 15/10/2025

180 pages

Lurlure

16,00 €

9791095997689
