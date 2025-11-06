Inscription
#Roman francophone

Elise sur les chemins

Bérengère Cournut

Un roman d'apprentissage bref et joyeux sur une petite fille partie sauver ses frères ! " Un grand manifeste écologique ", La Terre au carré , France Inter Elise vit dans la colline, au sein d'une famille libertaire parfois sauvage, souvent joyeuse. Ce qu'elle sait, elle l'a appris de ses frères et soeurs, des arbres et des sentes, des rivières et des combes. Mais un jour, sur les conseils d'une femme-serpent, la jeune fille quitte ses terres pour retrouver deux aînés vagabonds. Elle se lance ainsi à la découverte d'un monde où réel et fantastique se mêlent amoureusement. Elise sur les chemins est un roman en vers librement inspiré de la vie familiale du géographe et écrivain anarchiste Elisée Reclus (1830-1905). Avec ce texte, Bérengère Cournut offre un nouveau voyage sur le sentier des rêves et de la liberté.

Par Bérengère Cournut
Chez Le Tripode Editions

Auteur

Bérengère Cournut

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Littérature française

Elise sur les chemins

Bérengère Cournut

Paru le 06/11/2025

Le Tripode Editions

9,00 €

9782370554765
