Un roman d'apprentissage bref et joyeux sur une petite fille partie sauver ses frères ! " Un grand manifeste écologique ", La Terre au carré , France Inter Elise vit dans la colline, au sein d'une famille libertaire parfois sauvage, souvent joyeuse. Ce qu'elle sait, elle l'a appris de ses frères et soeurs, des arbres et des sentes, des rivières et des combes. Mais un jour, sur les conseils d'une femme-serpent, la jeune fille quitte ses terres pour retrouver deux aînés vagabonds. Elle se lance ainsi à la découverte d'un monde où réel et fantastique se mêlent amoureusement. Elise sur les chemins est un roman en vers librement inspiré de la vie familiale du géographe et écrivain anarchiste Elisée Reclus (1830-1905). Avec ce texte, Bérengère Cournut offre un nouveau voyage sur le sentier des rêves et de la liberté.