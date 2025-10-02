Retrouvez le plaisir de manager !

Manager une équipe n'est pas toujours une partie de plaisir. Entre relations tendues, surcharge de travail ou manque de reconnaissance... ce qui devait être un levier d'épanouissement devient surtout une contrainte supplémentaire. Et si ce livre vous permettait de changer de regard ? A l'aide de la recherche en psychologie et de l'expérience de terrain de l'auteur, cet ouvrage propose des idées concrètes et des outils simples pour vous aider à mieux comprendre les personnes que vous managez, améliorer la qualité de vos relations au travail et redonner du sens à votre rôle. Faire évoluer vos pratiques managériales, c'est amorcer un changement bénéfique, à la fois pour vous, pour votre équipe, et pour votre entreprise. Un guide bienveillant et pragmatique, pour celles et ceux qui veulent (re)trouver du plaisir dans leur quotidien de manager.