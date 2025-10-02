Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Retrouvez le plaisir de manager !

Corentin Boniface, Nicolas Glady

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Manager une équipe n'est pas toujours une partie de plaisir. Entre relations tendues, surcharge de travail ou manque de reconnaissance... ce qui devait être un levier d'épanouissement devient surtout une contrainte supplémentaire. Et si ce livre vous permettait de changer de regard ? A l'aide de la recherche en psychologie et de l'expérience de terrain de l'auteur, cet ouvrage propose des idées concrètes et des outils simples pour vous aider à mieux comprendre les personnes que vous managez, améliorer la qualité de vos relations au travail et redonner du sens à votre rôle. Faire évoluer vos pratiques managériales, c'est amorcer un changement bénéfique, à la fois pour vous, pour votre équipe, et pour votre entreprise. Un guide bienveillant et pragmatique, pour celles et ceux qui veulent (re)trouver du plaisir dans leur quotidien de manager.

Par Corentin Boniface, Nicolas Glady
Chez Eyrolles

|

Auteur

Corentin Boniface, Nicolas Glady

Editeur

Eyrolles

Genre

Management

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Retrouvez le plaisir de manager ! par Corentin Boniface, Nicolas Glady

Commenter ce livre

 

Retrouvez le plaisir de manager !

Corentin Boniface

Paru le 02/10/2025

269 pages

Eyrolles

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416022159
9782416022159
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.