#Roman francophone

Lettre ouverte

Nathalie Castagné, Goliarda Sapienza

Goliarda Sapienza face aux démons de son passé : cette lettre ouverte est le premier livre de Goliarda Sapienza, celui où elle règle les comptes de son histoire familiale et elle devient écrivain. Publié en 1967, Lettre ouverte paraît l'année même où commence l'écriture de L'Art de la joie . Acculée par ses contradictions, ses traumatismes et ses peurs, Goliarda Sapienza a décidé de faire face et de se confronter aux chaos de son passé. C'est cela que nous propose avant tout Lettre ouverte, la conscience d'un conflit intérieur majeur et la volonté de le surmonter. Peu importe si cette aventure oblige Sapienza à couper les ponts avec le monde culturo-bourgeois qui était le sien jusqu'alors, si elle la laisse cloitrée chez elle, l'écrivaine ira jusqu'au bout : " Je me trouve maintenant avec les tiroirs ouverts débordant de lettres, de photographies. Des rubans, des chemisiers, des livres en tas en plein milieu de la pièce, par terre ; la porte crucifiée par l'échelle que le concierge m'a prêtée. Je ne pourrai plus sortir. Je resterai ensevelie entre le divan et la porte. " Lettre ouverte a d'abord été publié en 2008 par les éditions Viviane Hamy, au sein d'une recueil intitulé Le Fil d'une vie . Pour l'édition Tripode, la traductrice a entièrement révisé sa première traduction, forte de sa connaissance des oeuvres découvertes par la suite et des singularités - si grandes - de la langue de Goliarda Sapienza.

Par Nathalie Castagné, Goliarda Sapienza
Chez Le Tripode Editions

|

Auteur

Nathalie Castagné, Goliarda Sapienza

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Littérature Italienne

Lettre ouverte

Goliarda Sapienza trad. Nathalie Castagné

Paru le 06/11/2025

Le Tripode Editions

11,00 €

9782370554758
