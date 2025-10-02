Inscription
#Essais

Petite philosophie des catégories inévitables

Luc de Brabandere

Penser, communiquer et agir ne peut se faire qu'en organisant le monde qui nous entoure, en le répartissant dans des cases, donc en créant des catégories. D'ailleurs, prenez une conversation au hasard et vous remarquerez que les catégories sont partout ! Qu'il s'agisse d'espèces en voie de disparition, de secteur de l'économie, de génération Y, de genre littéraire ou encore de discipline scientifique, la démarche est toujours la même : un domaine complexe est découpé en morceaux dans le but d'être appréhendé. Dans cette huitième Petite Philosophie, Luc de Brabandere exprime une nouvelle fois ses qualités de vulgarisateur pour décortiquer l'idée de "catégorie" , la disséquer et l'examiner sous tous les angles. Il en expose les "super-pouvoirs" ainsi que les "super-faiblesses" , mais conclut qu'en tant qu'outil inévitable de la pensée et de la recherche du sens, elle échappera toujours en partie aux intelligences artificielles.

Par Luc de Brabandere
Chez Eyrolles

|

Auteur

Luc de Brabandere

Editeur

Eyrolles

Genre

Ouvrages généraux

Petite philosophie des catégories inévitables

Luc de Brabandere

Paru le 02/10/2025

183 pages

Eyrolles

15,00 €

9782416021916
