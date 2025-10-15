Inscription
Family Compo Tome 4

Tsukasa Hojo

Chez les Wakanae, chaque jour réserve son lot de surprises. La plus grande d'entre elles : Kaoru, la fille du yakuza Tatsumi, qui décide d'emménager sous leur toit ! Une cohabitation qui s'annonce particulièrement mouvementée, surtout pour Masahiko, déjà bien occupé avec Yoko. Après City Hunter et Cat's Eye, c'est un autre grand classique de Tsukasa Hôjô qui s'installe dans la superbe (et très appréciée) Perfect Edition. Changeant radicalement de ton par rapport aux autres séries de l'auteur, ce titre se tourne bien plus vers la comédie et la tranche de vie. Family Compo est une oeuvre qui traverse le temps avec brio et nous met au contact d'une famille peu conventionnelle qui nous offre une belle leçon de tolérance et nous montre que rien n'est plus important que la famille.

Par Tsukasa Hojo
Chez Panini comics

|

Auteur

Tsukasa Hojo

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

Family Compo Tome 4

Tsukasa Hojo

Paru le 15/10/2025

Panini comics

16,99 €

9791039140393
