Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Click

Jake Knapp, John Zeratsky, Laurent Barucq

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Voici LE guide pour lancer son projet de la meilleure manière possible. Car tout grand projet nécessite un investissement majeur pour démarrer or malheureusement, la plupart de ceux-ci échouent auprès des clients. Trop d'équipes gaspillent du temps, de l'argent et des opportunités parce qu'elles suivent une mauvaise stratégie et perdent de vue l'essentiel. Jake Knapp et John Zeratsky, deux brillants designers produits qui ont passé des années chez Google Ventures avant de fonder ensemble une société de capital-risque, ont aidé des centaines d'équipes à lancer de nouveaux produits et services. En tant que designers et investisseurs, ils ont pu observer les start-up les plus prospères au monde. Click présente le " Foundation Sprint ", une méthode éprouvée pour bien démarrer les projets, prendre de meilleures décisions et progresser rapidement vers une solution. Vous trouverez dans ce livre dix leçons importantes, un guide étape par étape pour le " Foundation Sprint " et des témoignages de personnes travaillant chez Nike, Google ou encore Slack. S'appuyant sur leur best-seller Sprint, Jake Knapp et John Zeratsky présentent de nouvelles astuces que vous pourrez utiliser pour démarrer vos projets rapidement et en toute confiance.

Par Jake Knapp, John Zeratsky, Laurent Barucq
Chez Eyrolles

|

Auteur

Jake Knapp, John Zeratsky, Laurent Barucq

Editeur

Eyrolles

Genre

Stratégie d'entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Click par Jake Knapp, John Zeratsky, Laurent Barucq

Commenter ce livre

 

Click

Jake Knapp, John Zeratsky trad. Laurent Barucq

Paru le 02/10/2025

217 pages

Eyrolles

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416018749
9782416018749
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.