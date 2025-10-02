Voici LE guide pour lancer son projet de la meilleure manière possible. Car tout grand projet nécessite un investissement majeur pour démarrer or malheureusement, la plupart de ceux-ci échouent auprès des clients. Trop d'équipes gaspillent du temps, de l'argent et des opportunités parce qu'elles suivent une mauvaise stratégie et perdent de vue l'essentiel. Jake Knapp et John Zeratsky, deux brillants designers produits qui ont passé des années chez Google Ventures avant de fonder ensemble une société de capital-risque, ont aidé des centaines d'équipes à lancer de nouveaux produits et services. En tant que designers et investisseurs, ils ont pu observer les start-up les plus prospères au monde. Click présente le " Foundation Sprint ", une méthode éprouvée pour bien démarrer les projets, prendre de meilleures décisions et progresser rapidement vers une solution. Vous trouverez dans ce livre dix leçons importantes, un guide étape par étape pour le " Foundation Sprint " et des témoignages de personnes travaillant chez Nike, Google ou encore Slack. S'appuyant sur leur best-seller Sprint, Jake Knapp et John Zeratsky présentent de nouvelles astuces que vous pourrez utiliser pour démarrer vos projets rapidement et en toute confiance.