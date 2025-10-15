Les concours d'architecture en Europe, XIIIe-XXIe siècle

Ce volume pose les fondements d'une approche renouvelée de l'histoire de l'architecture occidentale à travers la question - longtemps éludée par l'historiographie contemporaine - des concours d'architecture, de la fin de l'époque médiévale à nos jours. Apparu dans le sillage des grands chantiers gothiques européens au cours des XIIIe et XIVe siècles, la pratique des concours devait profondément marquer la culture architecturale en revêtant des modalités d'organisation et de déroulement variées d'un pays à l'autre avant de s'imposer comme le mode de désignation le plus courant à l'époque moderne et contemporaine. Au-delà des seules compétitions, cet ouvrage s'intéresse à des aspects jusqu'à présent complétement méconnus de l'histoire des concours, qu'il s'agisse des conditions d'organisation et de déroulement de ces consultations mais encore des processus de normalisation des méthodes de représentation qui voient notamment la codification des rendus graphiques et la généralisation des maquettes. L'histoire des concours se confond également avec l'émergence d'un corps de professionnels aux compétences reconnues qui apportent leurs expertises en tissant des réseaux à l'échelle européenne sur fond de surenchère monumentale. A travers l'histoire des concours, se dessine celle des processus de sélections, de débats, de confrontations mais aussi de synthèse et de compromis qui entourent jusqu'à nos jours la production architecturale dans une visée des plus stimulantes et dont la recherche de qualité architecturale demeure le maître-mot.