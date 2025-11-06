Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Personne ressource pour l'éducation inclusive : des recherches pour mieux comprendre la fonction

Laurence Leroyer, Julia Midelet, Insei

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La fonction de personne ressource pour l'éducation inclusive suscite encore de nombreux questionnements, tant chez les enseignants spécialisés qui doivent l'exercer que chez d'autres professionnels amenés à travailler avec eux. Dix chercheurs, pour partie engagés dans la formation des enseignants spécialisés, ont enquêté auprès de ces derniers, mais également auprès d'enseignants spécialisés en poste depuis plusieurs années, ainsi que d'enseignants en primaire ou en secondaire susceptibles de solliciter l'enseignant spécialisé dans sa fonction de personne ressource. Avec des approches qui leur sont propres et des méthodologies différentes, ils se proposent de présenter les résultats de leur recherche, contribuant ainsi à mieux comprendre et appréhender cette fonction de personne ressource pour l'éducation inclusive.

Par Laurence Leroyer, Julia Midelet, Insei
Chez INS HEA

|

Auteur

Laurence Leroyer, Julia Midelet, Insei

Editeur

INS HEA

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Personne ressource pour l'éducation inclusive : des recherches pour mieux comprendre la fonction par Laurence Leroyer, Julia Midelet, Insei

Commenter ce livre

 

Personne ressource pour l'éducation inclusive : des recherches pour mieux comprendre la fonction

Laurence Leroyer, Julia Midelet

Paru le 06/11/2025

230 pages

INS HEA

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782366161403
9782366161403
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.