Personne ressource pour l'éducation inclusive : des recherches pour mieux comprendre la fonction

La fonction de personne ressource pour l'éducation inclusive suscite encore de nombreux questionnements, tant chez les enseignants spécialisés qui doivent l'exercer que chez d'autres professionnels amenés à travailler avec eux. Dix chercheurs, pour partie engagés dans la formation des enseignants spécialisés, ont enquêté auprès de ces derniers, mais également auprès d'enseignants spécialisés en poste depuis plusieurs années, ainsi que d'enseignants en primaire ou en secondaire susceptibles de solliciter l'enseignant spécialisé dans sa fonction de personne ressource. Avec des approches qui leur sont propres et des méthodologies différentes, ils se proposent de présenter les résultats de leur recherche, contribuant ainsi à mieux comprendre et appréhender cette fonction de personne ressource pour l'éducation inclusive.