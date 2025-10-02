Traverser le burn-out à deux

Au début il y a la sidération... " Que m'arrive-t-il ? Pourquoi n'ai-je plus la force de continuer ? " Puis l'incompréhension de la part de l'entourage, qui pense qu'un peu de repos suffira à recharger la machine. Un matin, Christophe, le mari de Sandrine, est pris d'un malaise sur la route vers son bureau qui l'oblige à sortir de son véhicule. Parvenu à destination, il ne peut littéralement pas reprendre son travail. Il accepte un congé immédiat. Mais cette pause imprévue ne permet pas à Christophe de retrouver ses forces. Au contraire, Christophe s'enfonce dans un épuisement psychologique que personne ne comprend, surtout pas lui, la première victime. " Ce livre est à lire à la fois comme un récit, notre histoire pourrait être la vôtre, mais aussi comme un livre pratique pour mieux comprendre et dépasser cet accident de vie. Chaque chapitre correspond à une étape du burn-out, nous y abordons chacun de notre côté la manière dont nous avons été touchés. Nous racontons notre quotidien ainsi que nos réactions et émotions au fil des jours, des semaines et des mois. "