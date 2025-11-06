La Reine des malouinières

Catastrophe : la maison d'hôte des Corrigan est au bord de la faillite ! Maggie, Louise et Enora parviendront-elles à sauver leur malouinière ? Rien ne va plus au manoir des Corrigan : les comptes de la maison d'hôte sont dans le rouge. La proposition d'un mystérieux et richissime investisseur arrive à point nommé. Il veut racheter la malouinière... mais pour la transformer en complexe hôtelier de luxe ! Les Corrigan sont unanimes : non, c'est non. Mais quand les propriétaires de deux autres malouinières sont assassinés juste après avoir reçu une offre semblable, Maggie, Louise et Enora commencent à craindre pour leur vie. Elles décident alors de réunir tous les propriétaires de malouinières pour se concerter. Parmi eux se trouve une riche et séduisante sexagénaire... qui fut aussi la maîtresse de Constant, le premier mari de Maggie. Et sans doute la dernière à l'avoir vu vivant...