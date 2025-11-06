Inscription
#Polar

La Reine des malouinières

Mo Malo

ActuaLitté
Catastrophe : la maison d'hôte des Corrigan est au bord de la faillite ! Maggie, Louise et Enora parviendront-elles à sauver leur malouinière ? Rien ne va plus au manoir des Corrigan : les comptes de la maison d'hôte sont dans le rouge. La proposition d'un mystérieux et richissime investisseur arrive à point nommé. Il veut racheter la malouinière... mais pour la transformer en complexe hôtelier de luxe ! Les Corrigan sont unanimes : non, c'est non. Mais quand les propriétaires de deux autres malouinières sont assassinés juste après avoir reçu une offre semblable, Maggie, Louise et Enora commencent à craindre pour leur vie. Elles décident alors de réunir tous les propriétaires de malouinières pour se concerter. Parmi eux se trouve une riche et séduisante sexagénaire... qui fut aussi la maîtresse de Constant, le premier mari de Maggie. Et sans doute la dernière à l'avoir vu vivant...

Par Mo Malo
Chez Editions Les Escales

|

Auteur

Mo Malo

Editeur

Editions Les Escales

Genre

Romans policiers

La Reine des malouinières

Mo Malo

Paru le 06/11/2025

304 pages

Editions Les Escales

16,00 €

9782365698757
