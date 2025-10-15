Inscription

#Bande dessinée jeunesse

Gare aux vilains !

Serge Bloch, Nicolas Hubesch

Dans la grande, très grande ville, tout le monde est heureux. Alors quand d'abominables vilains pointent le bout de leur nez, les habitants sont déboussolés. Mais Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, n'est pas la première à se laisser faire. Gare à vous les affreux, avec ses formules magiques, elle va vous rendre peureux ! Une galerie de méchants Faites la rencontre de toute une flopée de nouveaux vilains, tout droit sortis de l'imagination débordante de Serge Bloch et mis en couleurs par le trait magique de Nicolas Hubesch. Un premier pas dans la BD Zouk est une série qui s'adresse aux plus petits, en leur permettant de lire des histoires mélangeant l'album et la bande dessinée, pour un premier pas dans la lecture, en famille ou en autonomie. Une héroïne multi-canal

Par Serge Bloch, Nicolas Hubesch
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Serge Bloch, Nicolas Hubesch

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

BD jeunesse divers

Commenter ce livre

 

Gare aux vilains !

Serge Bloch, Nicolas Hubesch

Paru le 15/10/2025

64 pages

Bayard jeunesse

11,00 €

9791036385094
© Notice établie par ORB
plus d'informations

