Gare aux vilains !

Dans la grande, très grande ville, tout le monde est heureux. Alors quand d'abominables vilains pointent le bout de leur nez, les habitants sont déboussolés. Mais Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, n'est pas la première à se laisser faire. Gare à vous les affreux, avec ses formules magiques, elle va vous rendre peureux ! Une galerie de méchants Faites la rencontre de toute une flopée de nouveaux vilains, tout droit sortis de l'imagination débordante de Serge Bloch et mis en couleurs par le trait magique de Nicolas Hubesch. Un premier pas dans la BD Zouk est une série qui s'adresse aux plus petits, en leur permettant de lire des histoires mélangeant l'album et la bande dessinée, pour un premier pas dans la lecture, en famille ou en autonomie. Une héroïne multi-canal