Calendrier de l'avent Enigmes à tous les étages

Un calendrier de l'Avent original et ludique pour attendre Noël dans l'univers des Enigmes à tous les étages ! Le Père Noël a disparu ! Il faut le retrouver ! Ce Calendrier, imaginé par l'auteur de la collection à succès des Enigmes à tous les étages, est destiné aux enfants à partir de 7 ans. Au fil des 24 fenêtres, des indices permettront à l'enfant de découvrir qui est responsable de la disparition du Père Noël et de son assistant. Attendre Noël en s'amusant Déduction, observation, logique... le tout, parsemé d'humour : les fans des Enigmes à tous les étages pourront patienter en attendant Noël tout en s'amusant.