Album jeunesse

Musique magique

Lucile Placin, Esther Thibault

Un voyage poétique et sensoriel Un superbe album musical rassemblant quatre chansons originales interprétées par Esther Thibault, musicienne connue dans le spectacle jeune public, et les magnifiques illustrations de Lucile Placin. Le lecteur est invité à plonger dans des tableaux colorés, tendres et fourmillants de détails. Une véritable ode à la nature Un livre tout en douceur, qui donne l'occasion aux touts-petits de s'émerveiller face à la nature bienveillante. Le jeune lecteur navigue au gré de la musique et des illustrations pour un moment de lecture et d'écoute totalement magique. Une nouvelle collection d'album sonore Musique magique : une collection de très beaux livres sonores au format innovant avec un haut-parleur de qualité orienté face au lecteur pour un temps d'écoute exceptionnel. En partenariat avec la Philharmonie des enfants.

Par Lucile Placin, Esther Thibault
Bayard jeunesse

Auteur

Lucile Placin, Esther Thibault

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Livres sonores

Musique magique

Lucile Placin, Esther Thibault

Paru le 15/10/2025

16 pages

Bayard jeunesse

15,90 €

9791036370977
