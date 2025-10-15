L'étrange voyage d'Eugénie

Un voyage à inventer au fil des pages Bien installée dans son compartiment de train, Eugénie regarde défiler des paysages étranges et merveilleux : banquise glacée, fonds sous-marins, pays des contes, espaces infinis... Mais où va-t-elle vraiment ? Au lecteur de choisir les paysages que traverse Eugénie, en changeant les décors qui défilent sous ses yeux, grâce à un ingénieux système de cartes amovibles ! Un livre interactif unique Chaque lecture est une nouvelle aventure : en glissant l'une des 8 cartes recto-verso dans les fenêtres du compartiment, l'enfant crée un voyage sur mesure, s'émerveille des surprises, et s'amuse des réactions d'Eugénie. Un concept ludique qui stimule l'imaginaire et fait de ce livre un véritable terrain de jeu narratif ! Un cadeau original signé Sibylle Delacroix Avec ses illustrations foisonnantes de détails et ses multiples références aux contes et à la culture commune, Sibylle Delacroix, autrice de Graines de sable et Les larmes, propose un livre-cadeau d'exception. Un grand format pour s'immerger pleinement dans cette aventure et un concept inédit qui séduira petits et grands rêveurs !