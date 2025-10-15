Deux mondes, deux guerres, lui seul peut agir. Londres, 1940. Alors que les avions allemands bombardent sans arrêt la capitale britannique, Lucan, un adolescent de 14 ans, préfère jouer au hurling et s'amuser avec sa voisine Catriona. Mais la vie du jeune homme est soudainement chamboulée lorsqu'il se découvre capable de voyager dans un autre monde : Roslend. Là-bas, un violent conflit fait rage entre deux nations. Alors qu'il navigue entre Roslend et Londres, Lucan se rend compte que gagner la guerre d'un côté pourrait bien l'arrêter de l'autre... L'adaptation du chef d'oeuvre de Nathalie Somers Grand Prix de l'imaginaire 2019, découvrez pour la première fois l'adaptation en bande dessinée de Roslend ! Entre roman d'apprentissage et récit d'aventure héroïque fantasy Entre Seconde Guerre mondiale et monde parallèle, Lucan va être projeté de force dans un combat bien plus grand que celui auquel il pense prendre part...