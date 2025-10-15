Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Drôles de saints

Odile Haumonté

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Trente-trois fioretti tirés de la vie des saints de toutes époques nous dévoilent des épisodes inattendus, drôles ou touchants. Ces récits courts, accessibles et vivants, montrent que les saints ont connu des failles, des erreurs, des émotions humaines. Ils ont ri, pleuré, douté, parfois même fait des bêtises. Leurs comportements, souvent proches des nôtres, rendent ces figures familières. On se reconnaît dans leurs hésitations, leurs maladresses, leurs élans. Ce recueil permet à chacun de découvrir que la sainteté n'est pas le perfectionnisme , elle peut surgir au coeur même de nos fragilités. Avec justesse et simplicité, il met en lumière des existences devenues extraordinaires.

Par Odile Haumonté
Chez Editions des Béatitudes

|

Auteur

Odile Haumonté

Editeur

Editions des Béatitudes

Genre

Vie des saints

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Drôles de saints par Odile Haumonté

Commenter ce livre

 

Drôles de saints

Odile Haumonté

Paru le 15/10/2025

192 pages

Editions des Béatitudes

16,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030606843
9791030606843
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.