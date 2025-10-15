Drôles de saints

Trente-trois fioretti tirés de la vie des saints de toutes époques nous dévoilent des épisodes inattendus, drôles ou touchants. Ces récits courts, accessibles et vivants, montrent que les saints ont connu des failles, des erreurs, des émotions humaines. Ils ont ri, pleuré, douté, parfois même fait des bêtises. Leurs comportements, souvent proches des nôtres, rendent ces figures familières. On se reconnaît dans leurs hésitations, leurs maladresses, leurs élans. Ce recueil permet à chacun de découvrir que la sainteté n'est pas le perfectionnisme , elle peut surgir au coeur même de nos fragilités. Avec justesse et simplicité, il met en lumière des existences devenues extraordinaires.