A l'échelle d'une vie, le printemps débarque sitôt passée la puberté... C'est le parti que choisit Ikna car c'est pile poil de ce bel âge charnière que proviennent les savoureux parfums et chaleurs dont il est ici question. Qu'il s'agisse de fantasmes, d'expériences, d'attraits ou de souvenirs, à chaque aventure, de jeunes gens libres d'esprits et de moeurs s'adonnent sans retenue à la gaudriole en compagnies de créatures sexy en diable. Sans se départir d'un dessin humoristique aux couleurs éclatantes, Ikna crée fort bien un mélange comico-porn agréable et stimulant. Au travers de dix historiettes qui ne se prennent pas au sérieux, l'auteur remplit parfaitement le cahier des charges de l'érotisme sans tabou. Cet album, composé d'histoires réalisées à différentes périodes de sa vie de l'artiste, brosse un panorama complet de la production du dessinateur. Cette intégrale regroupe les albums Parfum de Printemps et Chaleurs Estivales aujourd'hui épuisés ? !