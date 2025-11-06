Inscription
#Imaginaire

Le Petit Derrière de l'Histoire

Marina Duclos, Katia Even

On dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et si c'était la même qui voyageait depuis notre époque dans le lit des grands inventeurs pour leur souffler sur l'oreiller l'idée qui les rendra célèbres ?? Brinquebalée dans l'espace-temps, soumise aux caprices d'une télécommande qu'elle ne possède pas, Marie ne contrôle pas ses voyages et son destin semble d'être parsemé d'érotisme qui nourrit l'histoire des inventions universelles. Revisitez l'Histoire de façon sexy avec Marie et sa machine à remonter le temps pour découvrir, en intégralité, Le Petit Derrière de l'Histoire. Dans cette intégrale de 240 pages, colorisée par Marina Duclos, Katia Even, au dessin et au scénario, déclare sa passion enthousiasmante pour l'histoire de l'humanité dans laquelle son héroïne, navigue avec légèreté et sensualité. Un album à lire absolument ? !

Par Marina Duclos, Katia Even
Chez Tabou Editions

Auteur

Marina Duclos, Katia Even

Editeur

Tabou Editions

Genre

Erotique

Le Petit Derrière de l'Histoire

Marina Duclos, Katia Even

Paru le 06/11/2025

240 pages

Tabou Editions

49,00 €

9782359542301
