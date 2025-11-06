On dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et si c'était la même qui voyageait depuis notre époque dans le lit des grands inventeurs pour leur souffler sur l'oreiller l'idée qui les rendra célèbres ?? Brinquebalée dans l'espace-temps, soumise aux caprices d'une télécommande qu'elle ne possède pas, Marie ne contrôle pas ses voyages et son destin semble d'être parsemé d'érotisme qui nourrit l'histoire des inventions universelles. Revisitez l'Histoire de façon sexy avec Marie et sa machine à remonter le temps pour découvrir, en intégralité, Le Petit Derrière de l'Histoire. Dans cette intégrale de 240 pages, colorisée par Marina Duclos, Katia Even, au dessin et au scénario, déclare sa passion enthousiasmante pour l'histoire de l'humanité dans laquelle son héroïne, navigue avec légèreté et sensualité. Un album à lire absolument ? !