Enseigner la non-violence

La violence, entendue dans ses dimensions physique, psychologique, économique et numérique, demeure une réalité structurante des sociétés contemporaines. Cet ouvrage propose d'interroger, dans une perspective pluridisciplinaire, les mécanismes de la violence et les conditions d'une éducation fondée sur les principes de la non-violence. La première partie adopte une approche épidémiologique, anthropologique et historique afin de saisir la genèse, les formes et les dynamiques de la violence, en insistant sur les facteurs de risque sociaux et culturels, les processus de transmission intergénérationnelle ainsi que l'évolution de la régulation sociale et juridique de la violence à travers l'histoire. La deuxième partie examine les fondements théoriques et les applications pédagogiques des approches non-violentes, en mobilisant la communication non-violente, l'éthique du care (souci de l'autre), ainsi que les apports récents des sciences cognitives et de l'éducation aux médias. L'accent est mis sur la conception de dispositifs éducatifs susceptibles de favoriser l'empathie, la coopération et l'esprit critique. La troisième partie analyse les modalités d'implémentation de l'enseignement de la non-violence dans divers espaces sociaux : école, université, entreprise, contextes numériques et situations de conflit armé. Une attention particulière est portée aux formes contemporaines de violence émergentes - violence algorithmique, violence informationnelle - et aux stratégies de prévention et de résilience. Cet ouvrage s'adresse aux chercheurs en sciences sociales, aux professionnels de l'éducation, ainsi qu'aux praticiens engagés dans le développement de programmes de formation visant à promouvoir des environnements sociaux plus justes et pacifiés.