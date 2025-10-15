Quel est le bâtiment le mieux protégé du château fort ? Où se déroulent les tournois ? Quel est le poids d'une armure de chevaliers ? Un documentaire complet sur une thématique passion des enfants : les châteaux forts. Un livre documentaire ludique Un livre documentaire animé avec plus de 40 flaps pour découvrir l'intérieur d'une tour, lancer des cailloux sur les ennemis, construire des créneaux... Sur chaque page, le lecteur retrouve, en plus des informations documentaires, des cherche-et-trouve amusants pour découvrir les châteaux forts dans leurs moindres détails. Le quiz à la fin permet de se tester et de valider ses connaissances ! Tourbidoc Junior pour apprendre en s'amusant entre 4 et 7 ans Nouveauté dans la collection Tourbidoc sur une thématique passionnante : les châteaux-forts. Les illustrations de Didier Balicevic permettent de se plonger au temps des chevaliers, chaque page fourmillant de petits détails à observer.