Bordel de Dieu !

Certains reprochent à Charlie Hebdo de trop parler des religions, mais ceux qui tiennent ce discours ne font jamais cette remarque aux croyants eux-mêmes. Alors que l'intolérance religieuse est présente partout. Cette tension constante entre les différentes religions est à l'origine de conflits meurtriers à travers le monde. Les croyants se tournent vers Dieu en attendant qu'il solutionne les problèmes de l'humanité. Mais ce bordel, Dieu seul en est le responsable. Alors, que faire de ces satanées religions ? Les critiquer bien sûr, en démontrant leurs contradictions. Et en rire, pour en contester l'autorité, comme n'ont jamais cessé de le faire les dessinateurs de Charlie Hebdo et dont ce livre vous propose une sélection des dessins les plus marquants.