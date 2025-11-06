Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée

Bordel de Dieu !

Hebdo Charlie, Charlie Hebdo, Riss

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Certains reprochent à Charlie Hebdo de trop parler des religions, mais ceux qui tiennent ce discours ne font jamais cette remarque aux croyants eux-mêmes. Alors que l'intolérance religieuse est présente partout. Cette tension constante entre les différentes religions est à l'origine de conflits meurtriers à travers le monde. Les croyants se tournent vers Dieu en attendant qu'il solutionne les problèmes de l'humanité. Mais ce bordel, Dieu seul en est le responsable. Alors, que faire de ces satanées religions ? Les critiquer bien sûr, en démontrant leurs contradictions. Et en rire, pour en contester l'autorité, comme n'ont jamais cessé de le faire les dessinateurs de Charlie Hebdo et dont ce livre vous propose une sélection des dessins les plus marquants.

Par Hebdo Charlie, Charlie Hebdo, Riss
Chez Editions Les Echappés

| 1 Partages

Auteur

Hebdo Charlie, Charlie Hebdo, Riss

Editeur

Editions Les Echappés

Genre

Humour

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bordel de Dieu ! par Hebdo Charlie, Charlie Hebdo, Riss

Commenter ce livre

 

Bordel de Dieu !

Hebdo Charlie, Charlie Hebdo

Paru le 06/11/2025

223 pages

Editions Les Echappés

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782357662148
9782357662148
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.