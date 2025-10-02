Inscription
Coma

Raphael Lafka

Gabriel est un écrivain en manque d'inspiration, oppressé par sa maison d'édition. Il voit en l'ivresse un refuge, un moyen tout à fait singulier de comprendre la vie. Par une circonstance providentielle, il est poussé à épier l'intimité de M. et Mme Gabillet, ses voisins, dans l'espoir de retrouver son élan créatif. S'imaginant assister à de simples banalités, il est déconcerté par la vision de Sophie Gabillet, alors en proie à la violence d'un homme. Ces observations l'ébranlent et questionnent sa morale : doit-il retranscrire ces scènes ou bien secourir sa voisine ? En choisissant de combiner les deux voies qui s'offrent à lui, il est loin d'imaginer les dangers qui l'attendent...

Par Raphael Lafka
Chez Hello Editions

Auteur

Raphael Lafka

Editeur

Hello Editions

Genre

Généralités

Coma

Raphael Lafka

Paru le 02/10/2025

172 pages

Hello Editions

18,00 €

9782386274329
