Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Un printemps au goût de mochi

Jean-Baptiste Flamin, Sawako Natori

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si la vie devenait plus douce en lisant ? " La lecture, c'est l'expérience la plus intime qui soit. Un lecteur n'est jamais touché par la même chose qu'un autre. " Il semblerait que dans la petite gare de Nohara se trouve une librairie où l'on dénicherait à coup sûr le livre qu'il nous faut. Lorsque le jeune étudiant Fumiya découvre cette rumeur, il quitte Tokyo pour partir en quête de l'ouvrage qu'il recherche depuis des années. A son arrivée, il tombe sur Makino, la patronne rayonnante de la librairie, Waku, le propriétaire un tantinet agressif, et Sugawa, le libraire taciturne au noeud papillon. De prime abord, le jeune homme n'est pas convaincu par ce lieu réputé extraordinaire. Pourtant, l'établissement dispose d'un coin café, ou plutôt d'un salon de thé, de libraires à la persévérance exceptionnelle et d'un sous-sol mystérieux aménagé dans une ancienne rame de métro. Mais ce que Fumiya ne sait pas encore, c'est que lorsque vous y entrez, les problèmes, les maux du quotidien, les petits tracas ou les difficultés semblent disparaître comme par magie. Alors, bienvenue à la Librairie du vendredi ! Premier livre d'une tétralogie à l'immense succès international, Un printemps au goût de mochi est un formidable hommage à lecture.

Par Jean-Baptiste Flamin, Sawako Natori
Chez Le Bruit du monde

|

Auteur

Jean-Baptiste Flamin, Sawako Natori

Editeur

Le Bruit du monde

Genre

Littérature japonaise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un printemps au goût de mochi par Jean-Baptiste Flamin, Sawako Natori

Commenter ce livre

 

Un printemps au goût de mochi

Sawako Natori trad. Jean-Baptiste Flamin

Paru le 02/10/2025

336 pages

Le Bruit du monde

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386010644
9782386010644
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.