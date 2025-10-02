Et si la vie devenait plus douce en lisant ? " La lecture, c'est l'expérience la plus intime qui soit. Un lecteur n'est jamais touché par la même chose qu'un autre. " Il semblerait que dans la petite gare de Nohara se trouve une librairie où l'on dénicherait à coup sûr le livre qu'il nous faut. Lorsque le jeune étudiant Fumiya découvre cette rumeur, il quitte Tokyo pour partir en quête de l'ouvrage qu'il recherche depuis des années. A son arrivée, il tombe sur Makino, la patronne rayonnante de la librairie, Waku, le propriétaire un tantinet agressif, et Sugawa, le libraire taciturne au noeud papillon. De prime abord, le jeune homme n'est pas convaincu par ce lieu réputé extraordinaire. Pourtant, l'établissement dispose d'un coin café, ou plutôt d'un salon de thé, de libraires à la persévérance exceptionnelle et d'un sous-sol mystérieux aménagé dans une ancienne rame de métro. Mais ce que Fumiya ne sait pas encore, c'est que lorsque vous y entrez, les problèmes, les maux du quotidien, les petits tracas ou les difficultés semblent disparaître comme par magie. Alors, bienvenue à la Librairie du vendredi ! Premier livre d'une tétralogie à l'immense succès international, Un printemps au goût de mochi est un formidable hommage à lecture.