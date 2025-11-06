Inscription
#Beaux livres

La Ciotat d'antan

Michel Cornille

ActuaLitté
Près de 200 cartes postales anciennes de La Ciotat à la Belle Epoque. Regroupant près de 200 cartes postales anciennes, La Ciotat d'antan plonge le lecteur au coeur de la cité il y a un peu plus d'un siècle. L'ouvrage est composé de quatre parties géographiques : Le cadre géographique ; Le dintre ; Le port ; Les quartiers du bord de mer. Une dernière partie retrace le quotidien et l'art de vivre des Ciotadens à la Belle Epoque. L'iconographie provient de la collection de cartes postales anciennes d'Olivier Bouze, le marchand le plus important de Provence, complétée par la riche collection de M. Tixier, avocat et personnalité de La Ciotat.

Par Michel Cornille
Chez HC Editions

|

Auteur

Michel Cornille

Editeur

HC Editions

Genre

Provence-Alpes-Côte d'Azur

La Ciotat d'antan

Michel Cornille

Paru le 06/11/2025

HC Editions

19,90 €

ActuaLitté
9782357209220
