Près de 200 cartes postales anciennes de La Ciotat à la Belle Epoque. Regroupant près de 200 cartes postales anciennes, La Ciotat d'antan plonge le lecteur au coeur de la cité il y a un peu plus d'un siècle. L'ouvrage est composé de quatre parties géographiques : Le cadre géographique ; Le dintre ; Le port ; Les quartiers du bord de mer. Une dernière partie retrace le quotidien et l'art de vivre des Ciotadens à la Belle Epoque. L'iconographie provient de la collection de cartes postales anciennes d'Olivier Bouze, le marchand le plus important de Provence, complétée par la riche collection de M. Tixier, avocat et personnalité de La Ciotat.