Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Soana

Azilis Helori

ActuaLitté
Une héroïne courageuse, prête à tout pour sauver le monde des humains, un archange qui ne veut plus voir personne, un démon insaisissable ! Tout ce qu'il faut pour faire un UF diablement efficace. Depuis que la "Grande Révélation" a eu lieu, les humains connaissent l'existence des anges et des démons, et le monde essaie tant bien que mal de composer avec cette nouvelle réalité. Soana travaille pour l'Ordre Surnaturel. Son rôle ? Aider à rendre la justice. Pas facile, mais elle aime ça. Jusqu'au jour où on l'appelle sur une abominable scène de crime... Un sentiment de déjà-vu s'installe en elle : le modus operandi de l'assassin ressemble à celui du "Bourreau des coeurs" , un démon hybride qui a commis des féminicides par le passé en prenant possession d'un humain. Seulement voilà, ce démon est censé être mort ! Alors que son enquête semble dans une impasse, un informateur lui souffle un nom : Darion. Cet ancien archange spécialiste (malgré lui) de ce type de démons vit désormais en ermite, et il ne veut plus rien avoir à faire avec l'Ordre. Mais ce n'est pas tout, Darion est loin d'être un inconnu pour elle, et malgré son fichu caractère, le séduisant archange ne la laisse pas indifférente. De rebondissements en révélations fracassantes, Soana va-t-elle réussir à éradiquer le démon ? Les pistes la mèneront-elles jusqu'à lui ou à une mort certaine ? Ange ou démon ? Victimes et bourreaux ? Qui y laissera son coeur ? Plongez dans cet Urban Fantasy qui réinvente le mythe des anges et des démons. Entre mensonges, faux-semblants et apparences trompeuses, Soana risque fort d'y perdre des plumes.

Par Azilis Helori
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Azilis Helori

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Soana

Azilis Helori

Paru le 16/10/2025

500 pages

Alter Real éditions

21,00 €

9782385755034
