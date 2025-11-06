Le textile dans le Nord d'antan

Plus de 200 cartes postales anciennes illustrant l'histoire et la vie des usines textiles dans le Nord de la France en 1900. A la fin du XIXe siècle, l'entreprise textile dans le Nord de la France est aussi importante que celle des mines. La Révolution industrielle permet aux entreprises traditionnelles de se développer en remplaçant les rouets et les métiers à bras par les métiers mécaniques à filer et à tisser. C'est la naissance des châteaux forts de l'industrie textile ; l'âge d'or des capitaines d'industrie ; le début de grandes aventures comme celle de La Redoute ou de Phildar. A travers plus de 200 cartes postales exceptionnelles issues notamment des fonds des archives de Roubaix et Tourcoing, cet ouvrage présente la vie des usines textiles, les différentes étapes de traitement de la laine ou du coton, du transport des ballots de matière première jusqu'au tissage, en passant par le peignage, le filage, la teinture... mais on ne s'arrête pas à l'usine elle-même. On plonge également dans la vie des ouvriers et la dureté de leur quotidien.