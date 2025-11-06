Marseille : la ville la plus instagramée et la plus instagramable... Lancée avec le succès d'un premier titre sur Marseille, puis Bordeaux, La Ciotat et Paris, la collection " Instantanés " est née d'une constatation réjouissante : les réseaux sociaux sont devenus un " lieu " d'expression extraordinaire, où l'image a pris une nouvelle dimension. Cette spontanéité plurielle est une immense richesse, dans laquelle on peut puiser sans limite. Porté par ces instants inédits, souvent touchés par la grâce. Une collection qui touche au coeur et inscrit l'Instantané dans un temps long. Le premier opus de Marseille Instantanés n'était pas encore entré dans vos salons que nous avions déjà l'envie de recommencer. Comme l'album de souvenirs d'une famille sans cesse élargie... De ses calanques escarpées à sa skyline plongeant sur la mer, en passant par ses bastides d'un autre temps défiant les strates de béton, ses friches en transition, ses ruelles entrelacées qui toisent les autoroutes... Marseille est un joyeux bazar où s'entrechoquent et cohabitent passé, présent et futur. Toujours plus séduisante, à jamais résistante, elle se dresse et se niche. Elle se transforme, prend un nouveau visage, et bouillonne à l'envi, portée par une population amoureuse qui la galvanise.