Comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle en profondeur les métiers RH ? L'intelligence artificielle transforme les métiers des ressources humaines en profondeur : recrutement, gestion des compétences, mobilité interne, formation... Comment aborder ces changements avec méthode et lucidité, sans tomber dans le piège de l'utopie ou du scepticisme ? Ce guide pratique est conçu pour celles et ceux qui décident, transforment et agissent au quotidien : DRH, responsables talents, experts SIRH et dirigeants. Clair, concret et sans jargon, il ne se contente pas de théoriser mais vous propose des outils immédiatement opérationnels pour passer à l'action. Dans ce livre, vous découvrirez : Des matrices de décision prêtes à l'emploi. Des études de cas issues de grands groupes (LVMH, Veolia, L'Oréal, Accor, SNCF, Orange...). Des témoignages exclusifs de plus de 50 DRH et leaders RH. Une préface de Sofia Merlo, DRH de BNP Paribas, qui vous offre une perspective stratégique sur la transformation en cours. Un ouvrage indispensable pour comprendre tous les enjeux de l'IA dans le domaine des RH et décider en toute clarté de son usage en entreprise.