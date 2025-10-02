Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La vie a plus d'imagination que nous

Clarisse Sabard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cette année encore, Léna redoute les vacances de Noël dans sa famille quelque peu agitée. Mais elle n'imaginait pas avoir affaire à un tel cataclysme ! Cette fois, c'est son père qui fait des siennes : une semaine avant Noël, il est retrouvé ivre mort devant la grille du cimetière de Vallenot... Qu'est-ce qui lui a pris ? Et pourquoi a-t-il rompu avec sa dernière compagne ? Comme si cela ne suffisait pas, sa mère et sa grand-mère ont décidé de se mêler de sa vie sentimentale, et son oncle Xavier a un invité surprise pour les fêtes... C'est sûr, les vacances ne s'annoncent pas de tout repos ! Heureusement que la neige, le chocolat chaud et le traditionnel marché de Noël seront au rendez-vous... "Dans ce tourbillon de personnages attachants et de situations émouvantes et cocasses, l'autrice tisse une histoire familiale irrésistible". Maxi Clarisse SABARD est née en 1984 dans une petite ville située au coeur du Berry. Après un bac littéraire, elle s'oriente vers le commerce. Lorsqu'un AVC la rattrape, elle décide de réaliser son rêve : écrire. Passionnée de littérature et de voyages, elle vit aujourd'hui à Angers et se consacre à l'écriture. Son premier roman, Les Lettres de Rose, a reçu le Prix du Livre Romantique en 2016. Elle est l'autrice de 15 romans, tous parus aux éditions Charleston, dont le dernier, Le Secret des Agapanthes - Stella & Hortense, est le deuxième volet d'une saga historique en trois tomes.

Par Clarisse Sabard
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Clarisse Sabard

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La vie a plus d'imagination que nous par Clarisse Sabard

Commenter ce livre

 

La vie a plus d'imagination que nous

Clarisse Sabard

Paru le 02/10/2025

336 pages

Charleston éditions

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385294663
9782385294663
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.