La vie a plus d'imagination que nous

Cette année encore, Léna redoute les vacances de Noël dans sa famille quelque peu agitée. Mais elle n'imaginait pas avoir affaire à un tel cataclysme ! Cette fois, c'est son père qui fait des siennes : une semaine avant Noël, il est retrouvé ivre mort devant la grille du cimetière de Vallenot... Qu'est-ce qui lui a pris ? Et pourquoi a-t-il rompu avec sa dernière compagne ? Comme si cela ne suffisait pas, sa mère et sa grand-mère ont décidé de se mêler de sa vie sentimentale, et son oncle Xavier a un invité surprise pour les fêtes... C'est sûr, les vacances ne s'annoncent pas de tout repos ! Heureusement que la neige, le chocolat chaud et le traditionnel marché de Noël seront au rendez-vous... "Dans ce tourbillon de personnages attachants et de situations émouvantes et cocasses, l'autrice tisse une histoire familiale irrésistible". Maxi Clarisse SABARD est née en 1984 dans une petite ville située au coeur du Berry. Après un bac littéraire, elle s'oriente vers le commerce. Lorsqu'un AVC la rattrape, elle décide de réaliser son rêve : écrire. Passionnée de littérature et de voyages, elle vit aujourd'hui à Angers et se consacre à l'écriture. Son premier roman, Les Lettres de Rose, a reçu le Prix du Livre Romantique en 2016. Elle est l'autrice de 15 romans, tous parus aux éditions Charleston, dont le dernier, Le Secret des Agapanthes - Stella & Hortense, est le deuxième volet d'une saga historique en trois tomes.