Le Bouddha historique

Peu d'hommes dans l'histoire de l'humanité ont eu autant d'influence que Siddhatta Gotama, l'homme qui devint le Bouddha, il y a 2 500 ans en Inde. La voie spirituelle qu'il a découverte s'est développée en une religion à vocation universelle et un humanisme élevé. L'Asie entière a été profondément marquée par son message et c'est aujourd'hui l'Occident qui se tourne vers cette doctrine qui vise à l'émancipation absolue. L'oeuvre de référence de H. W. Schumann retrace la vie du Bouddha, débarrassée de son aspect légendaire. Grâce à une profonde connaissance du canon pali et de l'histoire indienne, et à une familiarité palpable avec le pays, l'auteur replace les grands événements de l'existence et de la mission de Gotama dans leur déroulement chronologique et dans leur environnement social, politique et religieux. Cet ouvrage unique nous fait ainsi découvrir l'homme Gotama, à la fois mystique, rénovateur religieux, prédicateur, tacticien politique, organisateur d'un ordre religieux, mais également ses contemporains, disciples moines ou laïcs. L'époque du Bouddha, la naissance du Sangha, l'exposé du Dhamma deviennent vivants au cours des pages, nous permettant de comprendre profondément le succès du bouddhisme originel et son développement futur. L'auteur Diplômé en indologie de l'université de Bonn, Hans Wolfgang Schumann (1928-2019) a vécu de nombreuses années en Inde, où il fut enseignant à l'université de Bénarès puis diplomate. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le bouddhisme. Sa biographie du Bouddha traduite ici fait autorité dans le monde entier.

Chez Sully

|

Auteur

Editeur

Sully

Genre

Bouddhisme

Paru le 06/11/2025

320 pages

Sully

22,00 €

ActuaLitté
9782354323783
