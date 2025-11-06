Inscription
#Essais

L'interview

Edith Rémond

ActuaLitté
Comment écouter la parole de l'autre dans le respect de son authenticité sans se faire manipuler ? Comment diriger l'interviewé sans lui faire dire seulement ce qu'on a envie d'entendre et qui ne peut être finalement qu'un propos convenu ? L'interview est une fragile alchimie. Et c'est la qualité de l'interviewer qui suscite la pertinence de l'interviewé, sa capacité à exprimer des propos neufs, intéressants et authentiques. C'est de la qualité d'écoute que dépend la présence de l'interviewé à son discours. Sans ignorer les pièges du genre et les dérives du registre, cet ouvrage étudie toutes les étapes de l'interview, de la préparation à l'utilisation. Il explique comment ajuster la technique aux buts poursuivis, comment maîtriser son comportement, diriger sans imposer, placer l'entretien à la bonne distance du sujet et de la personne, écouter et soutenir l'interviewé quand cela est opportun, mais éviter aussi d'être instrumentalisé par les briscards de la communication.

Par Edith Rémond
Chez Editions Victoires

|

Auteur

Edith Rémond

Editeur

Editions Victoires

Genre

Communication - Médias

L'interview

Edith Rémond

Paru le 06/11/2025

96 pages

Editions Victoires

16,00 €

ActuaLitté
9782351134085
© Notice établie par ORB
