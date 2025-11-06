Comment écouter la parole de l'autre dans le respect de son authenticité sans se faire manipuler ? Comment diriger l'interviewé sans lui faire dire seulement ce qu'on a envie d'entendre et qui ne peut être finalement qu'un propos convenu ? L'interview est une fragile alchimie. Et c'est la qualité de l'interviewer qui suscite la pertinence de l'interviewé, sa capacité à exprimer des propos neufs, intéressants et authentiques. C'est de la qualité d'écoute que dépend la présence de l'interviewé à son discours. Sans ignorer les pièges du genre et les dérives du registre, cet ouvrage étudie toutes les étapes de l'interview, de la préparation à l'utilisation. Il explique comment ajuster la technique aux buts poursuivis, comment maîtriser son comportement, diriger sans imposer, placer l'entretien à la bonne distance du sujet et de la personne, écouter et soutenir l'interviewé quand cela est opportun, mais éviter aussi d'être instrumentalisé par les briscards de la communication.