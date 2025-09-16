Dans " La meilleure façon de marcher ", l'auteure tisse le fil d'un destin où le ciel se mêle à l'intime. A l'aube de la quarantaine, elle ose répondre à l'appel ancien des nuages, franchissant les portes d'un aéroclub. Ce rêve d'envol, longtemps contenu, devient une quête profonde, faite d'efforts, de doutes, de rencontres marquantes dont celle de Jean-Marc, instructeur lumineux. Mais lorsque la vie chavire après un accident tragique, elle se retrouve face à l'absence, au silence, à la nécessité de continuer. Ce récit est une traversée : celle du deuil, de la mémoire, et de la force qui naît du vertige.