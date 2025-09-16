Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le Royaume aux six duchés

Carole Fighiera

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La cérémonie du grand choix approche, les six pierres sacrées vont assigner, chacune dans leur duché, l'une des six concubines du futur roi. Alors que toutes les jeunes filles en rêvent, Izalia est désespérée lorsqu'Abnégation, la pierre d'améthyste, la désigne. Résolue à refuser un destin qu'on lui impose, elle n'a pourtant pas d'autre solution que de fuir son château lorsque des brigands l'assaillent pour s'emparer de la gemme. Izalia comprend très vite qu'elle est le jouet d'une machination visant à renverser le pouvoir. Parviendra-t-elle à la déjouer ?

Par Carole Fighiera
Chez Marathon éditions

|

Auteur

Carole Fighiera

Editeur

Marathon éditions

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Royaume aux six duchés par Carole Fighiera

Commenter ce livre

 

Le Royaume aux six duchés

Carole Fighiera

Paru le 16/09/2025

430 pages

Marathon éditions

23,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492966590
9782492966590
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.