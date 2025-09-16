Le Royaume aux six duchés

La cérémonie du grand choix approche, les six pierres sacrées vont assigner, chacune dans leur duché, l'une des six concubines du futur roi. Alors que toutes les jeunes filles en rêvent, Izalia est désespérée lorsqu'Abnégation, la pierre d'améthyste, la désigne. Résolue à refuser un destin qu'on lui impose, elle n'a pourtant pas d'autre solution que de fuir son château lorsque des brigands l'assaillent pour s'emparer de la gemme. Izalia comprend très vite qu'elle est le jouet d'une machination visant à renverser le pouvoir. Parviendra-t-elle à la déjouer ?