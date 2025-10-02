Inscription
#Roman étranger

La petite boutique aux poisons

Laura Bourgeois, Sarah Penner

ActuaLitté
Règle 1 : le poison ne doit jamais être utilisé pour blesser ou tuer une autre femme. Règle 2 : le nom de la meurtrière et celui de sa victime doivent être notés dans les registres de l'apothicairesse. "Je jure solennellement devant Dieu, Créateur de toutes choses, de ne jamais administrer de poisons. ". . A ce serment prêté jadis par les apothicaires, Nella ne souscrit plus depuis longtemps. Belladone, ellébore, arsenic : on peut se procurer toutes sortes de poisons dans sa boutique du 3, Back Alley - à condition qu'un homme violent en soit la victime... Et il y en beaucoup, des hommes violents, dans le Londres de 1791... Deux siècles plus tard, une mystérieuse petite fiole ressurgit dans la boue de la Tamise aux pieds de Caroline, une Américaine au coeur brisé. Et avec elle, toute une histoire de femmes, trop longtemps oubliée. .

Par Laura Bourgeois, Sarah Penner
Chez Faubourg Marigny

|

Auteur

Laura Bourgeois, Sarah Penner

Editeur

Faubourg Marigny

Genre

Littérature anglo-saxonne

La petite boutique aux poisons

Sarah Penner trad. Laura Bourgeois

Paru le 02/10/2025

Faubourg Marigny

20,00 €

ActuaLitté
9782384363810
