Pan 8

Collectif

ActuaLitté
Un agriculteur complotiste incendie un manoir délabré, dressé entre des HLM ; un lecteur solastalgique, obsédé par Hamlet, cherche la consolation en mangeant du poisson ; une femme assoiffée de vengeance avorte une révolte ; un homme court à perdre haleine en buvant les paroles d'un coach survivaliste... Dans ce nouveau numéro de pan, les personnages jouent à se bercer d'illusions : les mots et les images agissent comme des voiles qui camouflent et travestissent, qui révèlent en même temps une vérité plus profonde, dans leur tentative inépuisable de dire ensemble le monde.

Collectif
Pan éditions

Collectif

Collectif

Editeur

Pan éditions

Genre

Littérature française

Pan 8

Collectif

Paru le 15/10/2025

192 pages

Pan éditions

18,00 €

9782956747581
