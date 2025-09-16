Bobby & Gary

Notre histoire commence quelques années en arrière, lorsque Bobby et ses frères et soeurs s'installent aux abords d'une mare pour y construire leur maison. Au cours d'une journée, l'un des frères trouve un petit canard endormi prénommé Gary. Ni une ni deux, il décide de le ramener pour le montrer aux autres. A son arrivée, les questions sont nombreuses, mais Gary n'a aucun souvenir, et encore moins de qui il est. Sans même se concerter, il est adopté, et traité comme un membre à part entière de la famille. Si bien qu'il se persuade encore aujourd'hui, d'être lui aussi une grenouille. Un jour, Bobby lui propose de retrouver ses parents. Après une courte discussion Gary accepte, et tous deux commencent leur paquetage. L'idée est simple, mais le problème étant qu'ils n'ont jamais quitté leur mare, et ne savent donc par où commencer. Avec l'aide d'une de leurs soeurs, ils élaborent un périple à travers plusieurs pays. Nous suivrons donc leurs aventures riches en découvertes et rebondissements, pour terminer sur la plus incroyable des happy ends de l'histoire des happy ends. Cette histoire est celle de leur amitié, de leurs découvertes, et de leurs mésaventures.