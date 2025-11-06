Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman étranger

A propos des femmes

Nathalie Bru, Susan Sontag

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Peut-être esquivera-t-elle d'une plaisanterie, ou refusera-t-elle de répondre avec une indignation mutine. "Ce n'est pas le genre de question qu'on pose à une dame ! " Ou bien, après un instant d'hésitation, embarrassée mais bravache, il est possible qu'elle dise la vérité. Ou qu'elle mente. De toute façon, ni la vérité, ni l'esquive, ni le mensonge ne la soulageront du caractère désagréable de la question. Pour une femme, se voir contrainte d'avouer le nombre de ses années est, passé un certain âge, toujours une petite épreuve. "

Par Nathalie Bru, Susan Sontag
Chez Christian Bourgois Editeur

|

Auteur

Nathalie Bru, Susan Sontag

Editeur

Christian Bourgois Editeur

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A propos des femmes par Nathalie Bru, Susan Sontag

Commenter ce livre

 

A propos des femmes

Susan Sontag trad. Nathalie Bru

Paru le 06/11/2025

216 pages

Christian Bourgois Editeur

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782267056167
9782267056167
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.